ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Очень очень и очень важно что бы наши детки смотрели советские мультики и фильмы!
Мультфильмы / Союзмультфильм: Мегаколлекция (1936-2017)
Общая оценка
59 голосов
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Рекомендаций 38
Всего рекомендаций 38
Союзмультфильм: Мегаколлекция (1936-2017) (1936)
Дата выхода в России (или в Мире): 01.01.1936
Жанр: Советские мультфильмы
Продолжительность: ~ 00:13:26
Режиссеры: Николай Федоров, Борис Дежкин, Владимир Сутеев, Роман Качанов
Классика Советской и Российской анимации. Мультипликационные фильмы, на которых выросло уже не одно поколений детей. Добрые сказки с поучительными сюжетами и счастливым концом. В сборник вошли 1340 мультфильмов.
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Всего сообщений 8
+35
-40
+250
-208
Сильная коллекция Спасибо
+17
-24
Лучше самому посмотреть и "ЗНАТЬ" !!!
СПАСИБО !!!!
вЭщь !!!!!
Буду дарить сборник детям своих друзей и знакомых с медиаплеерами ... !!!
Пусть растут на вечном и добром ... !!!!
вЭщь !!!!!
Буду дарить сборник детям своих друзей и знакомых с медиаплеерами ... !!!
Пусть растут на вечном и добром ... !!!!
большое человеческое благодарю! все в одном месте.
+368
-356
Замечательные мультики, добрые и забавные!
Спасибо за эту мегаколлекцию!!!
Спасибо за эту мегаколлекцию!!!
+0
-0
Спасибо огромное)То что искал всё нашёл)
+63
-64
Это просто подарок, причем долгожданный. Спасибо за титанический труд;)
+4
-5
Это что прикол такой 256 гига
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Сообщений 8
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