Мультфильмы / Союзмультфильм: Мегаколлекция (1936-2017)
Общая оценка
9,51
59 голосов

  • 9.5132 из 10, голосов:59
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Рекомендаций 38



Союзмультфильм: Мегаколлекция (1936-2017) (1936)

Дата выхода в России (или в Мире): 01.01.1936

Жанр: Советские мультфильмы

rusu  tagКоллекция

Продолжительность: ~ 00:13:26

Режиссеры: Николай Федоров, Борис Дежкин, Владимир Сутеев, Роман Качанов

Классика Советской и Российской анимации. Мультипликационные фильмы, на которых выросло уже не одно поколений детей. Добрые сказки с поучительными сюжетами и счастливым концом. В сборник вошли 1340 мультфильмов.

серия фильмов Тайны века. Взрыв на линкоре
  • Союзмультфильм: Мегаколлекция (1936-2017) (1936)
  • The Prodigy. Their law The singles 1990-2005 (2011)
Фильм в коллекциях
Кадры из фильма.
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Сцена из фильма Союзмультфильм: Мегаколлекция (1936-2017) (1936) Союзмультфильм: Мегаколлекция сцена 3Сцена из фильма Союзмультфильм: Мегаколлекция (1936-2017) (1936) Союзмультфильм: Мегаколлекция сцена 1Сцена из фильма Союзмультфильм: Мегаколлекция (1936-2017) (1936) Союзмультфильм: Мегаколлекция сцена 2Сцена из фильма Союзмультфильм: Мегаколлекция (1936-2017) (1936) Союзмультфильм: Мегаколлекция сцена 4Сцена из фильма Союзмультфильм: Мегаколлекция (1936-2017) (1936) Союзмультфильм: Мегаколлекция сцена 5
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Всего сообщений 8
captan74
+35
-40
Рекомендации
07 Июнь 2016 10:10
+4
-0
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Очень очень и очень важно что бы наши детки смотрели советские мультики и фильмы!
★Ночной Смотритель★
+250
-208
Рекомендации
25 Янв. 2016 11:14
+0
-0
Сильная коллекция Спасибо
DANGER_JOKER
+17
-24
Лучше самому посмотреть и "ЗНАТЬ" !!!
Рекомендации
24 Дек. 2015 23:49
+1
-0
СПАСИБО !!!!
вЭщь !!!!!
Буду дарить сборник детям своих друзей и знакомых с медиаплеерами ... !!!
Пусть растут на вечном и добром ... !!!!

URFIH
+6
-0
Рекомендации
26 Окт. 2015 22:09
+1
-0
большое человеческое благодарю! все в одном месте.
Сашка3
+368
-356
Рекомендации
25 Окт. 2015 06:48
+0
-0
Замечательные мультики, добрые и забавные!
Спасибо за эту мегаколлекцию!!!
Гость
+0
-0
13 Фев. 2014 12:19
+0
-0
Спасибо огромное)То что искал всё нашёл)
эльПупо
+63
-64
Рекомендации
23 Март 2013 17:14
+1
-0
Это просто подарок, причем долгожданный. Спасибо за титанический труд;)
lesad
+4
-5
22 Март 2013 11:58
+0
-0
Это что прикол такой 256 гига


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Сообщений 8
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