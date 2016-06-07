Союзмультфильм: Мегаколлекция (1936-2017) (1936)

Дата выхода в России (или в Мире): 01.01.1936

Жанр: Советские мультфильмы

rusu tagКоллекция

Продолжительность: ~ 00:13:26

Режиссеры: Николай Федоров, Борис Дежкин, Владимир Сутеев, Роман Качанов

Классика Советской и Российской анимации. Мультипликационные фильмы, на которых выросло уже не одно поколений детей. Добрые сказки с поучительными сюжетами и счастливым концом. В сборник вошли 1340 мультфильмов.